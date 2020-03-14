واشنطن.. تستدعي سفير بكين بسبب كورونا

واشنطن تستدعي سفير بكين اثر تشكيك صيني بضلوع اميركا بنشر كورونا [انترنت]

استدعت واشنطن سفير بكين لديها الجمعة غداة تغريدة لأحد المسؤوليين الصينيين عن احتمال ضلوع الولايات المتحدة في نشر فايروس كورونا في الصين.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إنّ “أردنا تحذير الحكومة (الصينية) من أننا لن نتسامح مع ذلك، لمصلحة الشعب الصيني والعالم”، وزعم بان “الصين تريد درء الانتقادات حول دورها في بدء هذا الوباء العالمي”.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان ألمح في تغريدة عبر موقع تويتر مساء الخميس إلى احتمال أن يكون الجيش الأميركي مسؤولا عن جلب الوباء إلى ووهان.

ولدى سؤال صحافيين الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الموضوع الجمعة، أكد أنّ المرحلة الأولى من اتفاق تجاري مهم بين بلاده والصين لن تتأثر بهذه الشائعات.

وقال “إنّهم يعرفون مصدر (الفيروس). نعرف جميعاً مصدره”.

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