واشنطن تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ بعيدة المدى

تستعد إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، لإرسال أنظمة صاروخية بعيدة المدى لأوكرانيا.

وأفادت شبكة “سي إن إن” نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد لتزويد أوكرانيا بأنظمة حديثة لراجمات الصواريخ البعيدة المدى MLRS.

وأشار المسؤولون إلى أن الإدارة تميل إلى تقديم تلك الأنظمة لأوكرانيا في إطار الحزمة الأوسع من المساعدات العسكرية التي قد يتم الإعلان عنها الأسبوع المقبل.

وذكرت “سي إن إن”، أن واشنطن ستزود أوكرانيا بأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة “MLRS”، التي تعد الأكثر طلبا من المسؤولين الأوكرانيين، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كجزء من حزمة كبيرة من المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا، والتي يمكن الإعلان عنها في بداية الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن كبار المسؤولين الأوكرانيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، طالبوا في الأسابيع الأخيرة، الولايات المتحدة وحلفاءها لتوفير نظام إطلاق الصواريخ المتعددة.

ونقلت “سي إن إن”، عن مسؤولين أن إدارة بايدن كانت قد تراجعت عن إرسال أنظمة الصواريخ هذه، وسط مخاوف أثيرت داخل مجلس الأمن القومي من أن أوكرانيا قد تستخدم الأسلحة الجديدة لشن هجمات في الداخل الروسي.

ووفقا لـ”سي إن إن”، فإن بمقدور هذا النظام إطلاق “وابل من الصواريخ” على بعد مئات الكيلومترات، كما أنه يتميز بسرعة الحركة، حيث يمكنه إطلاق الصواريخ والابتعاد فورا لتفادي نيران البطارية المضادة.

وكانت روسيا حذرت، في وقت سابق، من أن الولايات المتحدة “ستتجاوز الخط الأحمر” إذا زودت أوكرانيا بهذه الأنظمة.

ووصف السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولي أنتونوف، اليوم السبت، إرسال واشنطن منظومة صواريخ إلى أوكرانيا بأنها خطوة استفزازية.

ويعتقد الدبلوماسي الروسي أنه إذا تم توفير مثل هذه الأسلحة، فقد يتم نشرها على مقربة من الحدود، مما يسمح للقوات الأوكرانية بضرب المدن الروسية.

وأشار أنتونوف إلى أن روسيا لن تتسامح مع هذا الوضع وستتخذ الخطوات اللازمة “للقضاء على قدرات” القوات الأوكرانية، داعيا واشنطن وكييف إلى “استيعاب الواقع” والتحرك نحو حل سياسي للأزمة.

يأتي ذلك في حين، كثفت القوات الروسية من عملياتها العسكرية شرقي أوكرانيا خلال الساعات الماضية، بعد أن حققت مكاسب في دونباس عقب استسلام المقاتلين الأوكرانيين في ماريوبول الأسبوع الماضي.

وحذر وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس الماضي، من أن الوضع في منطقة دونباس “أسوأ مما يدركه الناس”، مطالبا بإمداد كييف بالمزيد من الأسلحة الثقيلة كي تستطيع صد الهجمات الروسية.