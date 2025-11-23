واشنطن تستعد لعمليات جديدة ضد فنزويلا وسط حشد عسكري في الكاريبي

تتجه الولايات المتحدة نحو تصعيد جديد ضد فنزويلا، مع استعداد الإدارة الأمريكية لإطلاق مرحلة عملياتية جديدة في الأيام المقبلة، بالتزامن مع تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في منطقة البحر الكاريبي.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن العمليات المنتظرة تأتي ضمن مسار متشدد تقوده واشنطن ضد حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، وتشمل خططاً تمتد من الضغوط العسكرية والاستخباراتية وصولاً إلى عمليات سرية تهدف إلى تقويض حكمه.

وأشار المسؤولون إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستعد لـ”استخدام كل عناصر القوة الأمريكية” في مواجهة ما وصفته الإدارة بدور حكومة مادورو في تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهو اتهام تنفيه كراكاس بشدة.

وفي ظل التصعيد، ازدادت التحركات العسكرية الأمريكية خلال الأسابيع الماضية، حيث وصلت حاملة الطائرات “جيرالد آر. فورد” ومجموعة من السفن الحربية والغواصات النووية والمقاتلات F-35 إلى منطقة العمليات في الكاريبي، ضمن أكبر حشد بحري أمريكي تشهده المنطقة منذ سنوات.

كما حذّرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية شركات الطيران من “مخاطر مرتفعة” عند التحليق فوق فنزويلا، ما أدى إلى إلغاء عدة شركات رحلاتها المباشرة، في مؤشر على وصول التوتر إلى مستويات غير مسبوقة.

وتشير مصادر أمريكية إلى أن نطاق وتوقيت العمليات المحتملة لم يُحسما بعد، رغم وجود “محادثات غير معلنة” بين واشنطن وكراكاس. غير أن تقديرات سياسيين ودوائر استخباراتية أمريكية ترجّح أن المرحلة المقبلة قد تتضمن عمليات سرية تهدف إلى إسقاط حكومة مادورو.

وفي المقابل، حذّرت فنزويلا من أي تدخل خارجي، معتبرة نشر القوات الأمريكية في الكاريبي “عملاً عدائياً يهدف إلى فرض الهيمنة الأمريكية في نصف الكرة الغربي”.