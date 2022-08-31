واشنطن تستنكر أعمال العنف الأخيرة في طرابلس

بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا آي ليف، والسفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، عبر تقنية “زووم”، مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا.

وثمنت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، جهود رئيس المجلس الرئاسي، في تحقيق الاستقرار في البلاد، مطالبةً بضرورة بلورة موقف موحد، لتعيين مبعوث أممي جديد، في أسرع وقت، ومشيدةً بالخطوات التي أنجزها المجلس في مشروع المصالحة الوطنية، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على تويتر، بأن ليف والمنفي استمرا أعمال العنف الأخيرة في طرابلس واتفقا على ضرورة أن يُجرى حوار سلمي باتجاه قاعدة دستورية للانتخابات لمنع المزيد من عدم الاستقرار والصراع في ليبيا.

وأشارت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية إلى أنّ أعمال العنف الأخيرة قد عطلت جهود الولايات المتحدة لإعادة تأسيس وجود دبلوماسي في ليبيا.

وقالت ليف: “كلما استقر الوضع مبكرًا، كلما كان بإمكاننا استئناف عمليات سفارتنا في اقرب وقت”.