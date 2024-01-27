واشنطن تسمح بتسليم تركيا مقاتلات إف ـ 16

أعطت واشنطن الضوء الأخضر لبيع تركيا مقاتلات من طراز اف-16 بقيمة 23 مليار دولار، يأتي عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الأميركية قولها إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز اف-16 وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز اف-35 مقابل 8 مليارات دولار.

وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي.

وكانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو لتمضي في صفقة طائرات افـ16 وذلك بحسب ما أفاد مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.

ويفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع أسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.

وصادق البرلمان التركي الأسبوع الماضي على انضمام السويد، ليُنهي مفاوضات استمرت عشرين شهرا بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين.

وبغية تلبية شروط أنقرة، عدّلت السويد دستورها وأقرت قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، واتّخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.