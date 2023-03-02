واشنطن: تصريح وزير مالية إسرائيل بمحو حوارة الفلسطينية «مقزز»

صف متحدث وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، تعليقات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، التي دعها فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية بأنّها مقيتة ومقززة وغير مسؤولة.

برايس وفي مؤتمر صحفي، دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وغيره من كبار المسؤولين إلى استنكار تصريحات الوزير علنا.

وتابع برايس: «ندين، كما كنا دائما، التطرف والإرهاب بكل أشكاله ونحث على أن تكون هناك إجراءات متساوية ضد الأفعال المتطرفة بغض النظر عن خلفية المنفذ أو الضحية».

وأعرب برايس عن قلقه تجاه العنف الذي يقوم به المستوطنون بحق المدنيين الفلسطينيين والذي أدى إلى موت رجل فلسطيني وإصابة المئات وإحراق عدد كبير من منازل الفلسطينيين.

كما دعا برايس إلى أن يعمل الإسرائيليون والفلسطينيون معا مجددا لخفض التوتر واستعادة الهدوء الذي يستحقه الجانبان، وفقا لقوله.

وفي وقت سابق، قال سموتريتش إنّ قرية حوارة يجب أن تُمحى، قائلا: «أعتقد أن على دولة إسرائيل أن تفعل ذلك وليس، لا سمح الله، أفرادا عاديين».

فيما اعتبر زعيم المعارضة الإسرئيلية ورئيس الوزراء السابق يائير لابيد، في تغريدة، أنّ دعوة الوزير سموتريتش إلى محو حوارة بمثابة تحريض على جريمة حرب.

ويوم الثلاثاء، دعا السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور، إلى اتخاذ إجراءات من أجل حماية مواطنيه المدنيين بعد الهجوم الذي شنه مستوطنون إسرائيليون على بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة.