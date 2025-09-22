واشنطن تضع خطة عاجلة لاستئناف إنتاج «اليورانيوم» وتقليل الاعتماد على روسيا

أعلن وزير الداخلية الأمريكي، دوغلاس بورغهام، أن إدارة الرئيس الأمريكي تعمل على وضع خطة عاجلة لاستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب محليًا، وذلك في خطوة تهدف إلى تقليل الاعتماد على الإمدادات الروسية، والتي تعد مصدرًا رئيسيًا لهذه المادة الحيوية في الولايات المتحدة.



وفي تصريحات للصحفيين، قال بورغهام: “لقد سمحنا لأنفسنا بالوقوع في تبعية الصين وروسيا في الحصول على المعادن شديدة الأهمية، من غير المقبول أن تشتري أمريكا اليورانيوم من روسيا، ولذلك فإن وزير الطاقة كريس رايت وأنا نعمل بجهد كبير لوضع خطة تسمح للولايات المتحدة باستئناف إنتاج اليورانيوم المخصب محليًا في أقرب وقت ممكن”.

وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة النووية، لا سيما في ظل التوترات المتزايدة مع موسكو، وما يترتب على ذلك من مخاطر استراتيجية على قطاع الطاقة الأمريكي.

من جانبه، أقر وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، بأن الولايات المتحدة لا تزال تعتمد بشكل كبير على روسيا لتوفير اليورانيوم المخصب. وقال إن الاستغناء الكامل عن اليورانيوم الروسي لم يتحقق بعد، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب استثمارات وتطويرًا لبنية تحتية كانت قد تقلصت خلال العقود الماضية.

هذا وبحسب وكالة “بلومبرغ”، توفر روسيا حاليًا حوالي 25% من احتياجات 94 مفاعلًا نوويًا في الولايات المتحدة من اليورانيوم المخصب، وهذه المفاعلات تمثل نحو 20% من إجمالي إنتاج الكهرباء في الولايات المتحدة.

وتشير التقديرات إلى أن أي توقف مفاجئ في إمدادات اليورانيوم الروسي قد يؤدي إلى خسارة 5% من إنتاج الكهرباء في البلاد، مما قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد والاستقرار الطاقوي.