واشنطن تضغط على الصين والهند.. رسوم جمركية كبيرة على النفط الروسي

دعت وزارة الخزانة الأمريكية دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي إلى فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات النفط الروسي من الصين والهند، في محاولة للضغط على البلدين لوقف شراء النفط الروسي إلى حين انتهاء النزاع في أوكرانيا.

ونقلت وكالة “رويترز” عن متحدث باسم الوزارة قوله: “أوضحنا مطلع هذا الأسبوع لشركائنا في الاتحاد الأوروبي أنه إذا كانوا جادين في إنهاء النزاع، فعليهم الانضمام إلينا وفرض رسوماً كبيرة على واردات النفط الروسي، على أن تُرفع هذه الرسوم فور انتهاء الحرب”.

وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب “من أجل السلام والازدهار جاهزة، وعلى شركائنا في مجموعة السبع أن يكونوا إلى جانبنا”.

وبحسب مصادر، دعت وزارة الخزانة وزراء المالية في مجموعة السبع إلى اجتماع خاص لمناقشة سبل تعزيز الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة الأوكرانية، واقترحت واشنطن فرض رسوم تتراوح بين 50% و100% على النفط الروسي المستورد من الصين والهند.

وتأتي الدعوة الأمريكية في وقت لا تزال بعض دول الاتحاد الأوروبي، مثل المجر وسلوفاكيا، تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز الروسي، ما يجعل تبني سياسة الانسحاب الكامل من الطاقة الروسية تحدياً كبيراً.

وسبق أن فرضت واشنطن رسوماً جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية، فيما حذر الرئيس الأمريكي من فرض مزيد من العقوبات الثانوية على أي دول تستورد الطاقة الروسية، بما في ذلك الصين.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية الصينية معارضتها “للعقوبات الأحادية غير القانونية” التي تفتقر إلى تفويض مجلس الأمن، مشددة على أن التعاون الطبيعي بين الدول أمر مشروع.

وأشارت صحيفة “تايمز أوف إنديا” إلى أن الهند لم تتوقف عن استيراد النفط الروسي رغم الضغوط الأمريكية والأوروبية المتزايدة.

وفي سياق متصل، فرضت وزارة التجارة الأمريكية قيوداً على التصدير استهدفت كيانات في الصين والهند وتركيا والإمارات، بزعم تورطها في توريد منتجات مختلفة إلى روسيا، وأدرج مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة 32 كياناً على القائمة السوداء، بينها أكثر من 20 شركة صينية وثلاث كيانات تركية وشركة هندية وإيرانية وسنغافورية، متهمة جميعها بأعمال تتعارض مع الأمن القومي الأمريكي ومصالح السياسة الخارجية.

وأشار البيان الأمريكي إلى أن شركة Shanghai Fudan Microelectronics الصينية تورطت في عمليات لصالح صناعة الدفاع الروسية، فيما قامت شركات مثل HAS General Trading الإماراتية وAR Sales الهندية وشركات تركية متعددة بتوريد منتجات أمريكية إلى روسيا دون الحصول على التصاريح اللازمة، كما قامت وزارة التجارة الأمريكية بتحديث معلومات حول هيكل تسعة كيانات روسية وثلاثة في بيلاروس سبق فرض قيود عليها.

وجاءت هذه الخطوات ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لممارسة ضغط اقتصادي ودبلوماسي على روسيا وحلفائها، وسط دعوات للاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع لتبني موقف أكثر تشدداً تجاه استمرار تورط الصين والهند في شراء الطاقة الروسية.

وفي السياق نفسه، ناقشت دول مجموعة السبع (G7) إمكانية فرض عقوبات ورسوم جمركية على الدول التي يُعتقد أنها تدعم روسيا في النزاع الأوكراني، وفق بيان مشترك صدر عن وزراء المالية في المجموعة التي تضم المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا واليابان.

وتضمنت المناقشات “مجموعة واسعة من التدابير الاقتصادية لتعزيز الضغط على روسيا، بما في ذلك المزيد من العقوبات والإجراءات التجارية مثل الرسوم الجمركية ضد أولئك الذين يهيئون الظروف للجهود العسكرية الروسية”، كما اتفق الوزراء على تسريع المناقشات حول إمكانية استخدام الأصول الروسية المجمدة “لدعم الدفاع عن أوكرانيا”.

وذكرت مصادر لوكالة بلومبرغ أن وزراء مالية مجموعة السبع سيناقشون احتمال فرض عقوبات ثانوية على كل من الصين والهند بسبب شرائهما النفط الروسي، في حين أفادت صحيفة فايننشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي يناقش أيضاً إمكانية فرض عقوبات على الصين ودول ثالثة أخرى لشرائها النفط والغاز الروسيين، وأشارت إلى دعوة الرئيس الأمريكي ترامب للاتحاد الأوروبي لرفع الرسوم الجمركية على الصين والهند إلى 100% لزيادة الضغط على روسيا ودفعها نحو تسوية النزاع الأوكراني.