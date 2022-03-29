واشنطن تضغط لإجراء انتخابات.. و«وليامز» تُؤكد بأنها لن تنتظرا كثيرا حتى بتوافق النواب والدّولة

قالت صحيفة جون أفريك إنّ الولايات المتحدة تضغط من أجل تنظيم الانتخابات، لكن خارطة طريق المستشارة الأممية ستيفاني وليامز تنتهي في 30 يونيو القادم.

واشارت الصحيفة أنّه وإذا لم يطرأ أي تقدم، يمكن لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن يقرر تجاوز مجلس النواب وإصدار قانون انتخابي بمرسوم رئاسي وفق بعض المختصين في الشأن الليبي وهو خيار مطروح، وفق تعبيرهم.

وأفاد مصدر لـ«عين ليبيا» أنّ المستشارة الأممية ستيفاني وليامز أكّدت في لقاء مع مترشحين للرئاسة بأنّها لن تنتظر كثيرا حتى يتوافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على القاعدة الدسورية للانتخابات وأنّها قد تلجأ إلى «الخطة ب» إذا لم يتم التوافق قبل نهاية الشهر الجاري.