واشنطن تطالب بوقف العنف في الفاشر

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، عن إدانتها الشديدة للانتهاكات الجماعية المبلغ عنها التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، مؤكدة قلقها البالغ بشأن سلامة المدنيين والنازحين إلى المناطق المجاورة.

ودعت الوزارة قوات الدعم السريع إلى التوقف الفوري عن أعمال الانتقام والعنف العرقي، وحثت جميع الأطراف على متابعة مسار تفاوضي يضمن إنهاء معاناة الشعب السوداني.

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الدعم العسكري الخارجي لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، مشيرة إلى استمرار التعاون مع الشركاء الدوليين للوصول إلى حل سلمي.

وكانت السلطات المحلية قد أفادت مقتل أكثر من 2,227 شخصًا، بينهم أطفال ونساء وكبار السن، منذ سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر في 26 أكتوبر، ما دفع أكثر من 393 ألف شخص للفرار من المدينة إلى مخيمات قريبة ومدن أخرى.

وشهدت المدينة استهداف المستشفيات ومراكز اللاجئين والمساجد، وفقًا لتقارير محلية ودولية، بينما أعلنت وزارة الصحة العالمية مقتل أكثر من 460 مريضًا ومرافقًا في مستشفى الولادة بالفاشر.

في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها إزاء الانتهاكات، مؤكدة دعم موسكو للحل السلمي للنزاع السوداني.