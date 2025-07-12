واشنطن تعاقب الرئيس الكوبي لأول مرة.. حظر سفر وتجميد تعاملات مع مؤسسات عسكرية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، فرض عقوبات جديدة على الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل، متهمة إياه بارتكاب “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، وذلك تزامنًا مع الذكرى الرابعة للاحتجاجات الواسعة التي شهدتها كوبا في 11 يوليو 2021.

وقال وزير الخارجية ماركو روبيو، وهو من أصول كوبية، إن العقوبات تم تفعيلها بموجب المادة 7031(ج)، التي تنص على منع المتورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان من دخول الولايات المتحدة، وتشمل العقوبات كذلك وزير الدفاع ألفارو لوبيز مييرا ووزير الداخلية لازارو ألبرتو ألفاريز كاساس، بالإضافة إلى أفراد عائلاتهم.

وتعد هذه أول مرة تفرض فيها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات مباشرة على دياز كانيل، منذ توليه السلطة.

ووفق بيان الخارجية، جاءت الإجراءات الجديدة “ردًا على القمع العنيف” الذي واجه به النظام الكوبي المظاهرات التي خرجت في يوليو 2021، والتي انتهت باعتقال أكثر من 1400 شخص، بينهم ناشطون وصحفيون ومعارضون.

كما وسّعت الإدارة الأمريكية قائمة العقوبات الاقتصادية لتشمل 11 فندقًا جديدًا، ضمن الممتلكات الخاضعة لحظر التعامل والإقامة، إلى جانب حظر أي معاملات مالية مباشرة أو غير مباشرة مع الكيانات المرتبطة بالجيش الكوبي، وعلى رأسها شركة GAESA، الذراع الاقتصادية الرئيسية للقوات المسلحة الثورية الكوبية.

وشدد البيان على أن الحظر الأمريكي على السياحة إلى كوبا سيُنفذ بالكامل، مشيرًا إلى أن القيود تشمل “المسؤولين القضائيين ومسؤولي السجون الذين شاركوا في اعتقال وتعذيب المتظاهرين”، ضمن ما وصفه البيان بـ”نهج شامل لمحاسبة النظام الكوبي”.