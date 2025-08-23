واشنطن تعاقب شركتين صينيتين.. وبكين ترد بحزم

علقت وزارة الخارجية الصينية، على فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركتين صينيتين بزعم تسهيل نقل النفط الإيراني، مؤكدة أن بكين تعارض بشدة هذه العقوبات الأحادية غير القانونية التي تفتقر إلى أساس قانوني دولي أو تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي: “ندعو الولايات المتحدة للتخلي عن ممارستها المعتادة في فرض العقوبات، ومن المشروع والمعقول أن تتعاون الدول بشكل طبيعي مع إيران وفقاً للقانون الدولي”.

وأضافت أن الصين ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الحقوق والمصالح المشروعة للشركات والمواطنين الصينيين.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على شركتين صينيتين لتشغيل محطات وتخزين النفط الخام والمنتجات البترولية، متهمة إياهما بتسهيل استيراد ملايين البراميل من النفط الإيراني عبر ناقلات صنفتها الولايات المتحدة كمنشآت نفطية غير قانونية. واعتبرت الخزانة الأمريكية أن هذه الشركات تلعب دوراً حيوياً في شبكة تجارة النفط الإيراني التي تمول الإرهاب الإيراني وتزعزع استقرار المنطقة.

الصين وروسيا تطلقان مشروع ميناء لوجستي دولي في سويفينهي لتعزيز التجارة عبر الحدود

في مدينة سويفينهي شمال شرقي الصين قرب الحدود مع روسيا، بدأت أعمال إنشاء ميناء لوجستي دولي صيني–روسي للشحن، بحسب وكالة أنباء “شينخوا”.

ويغطي المشروع مساحة 23,738 مترًا مربعًا، ويبلغ إجمالي الاستثمار فيه نحو 120 مليون يوان (16.8 مليون دولار).

ويتضمن المشروع مركزًا دوليًا راقيًا لعرض وتخزين وتوزيع البضائع، مبانٍ مكتبية حديثة وفنادق فاخرة، إضافة إلى نظام لوجستي ذكي وفعّال يتيح دعم شركات التجارة الإلكترونية، وتطوير الأسواق الروسية وأوروبا الشرقية.

وتقع سويفينهي في مقاطعة هيلونغجيانغ، على الحدود مع إقليم بريمورسكي كراي الروسي، حيث ارتفع إجمالي حجم واردات وصادرات روسيا مع المقاطعة بنسبة 3.5% بين يناير ويوليو 2025، ليصل إلى نحو 19.5 مليار دولار أمريكي، ويبلغ عدد سكان المقاطعة أكثر من 31 مليون نسمة، وتعمل على تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع المناطق الروسية الحدودية.