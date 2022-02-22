واشنطن تعتبر التحركات الروسية في شرقي أوكرانيا بمثابة «غزو»

اعتبر البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، انتشار قوات روسية شرقي أوكرانيا بمثابة “غزو”، بعد أن كان يحجم عن استخدام هذه الكلمة، ما يُمهد الطريق أمام فرض عقوبات قاسية ضد موسكو، بحسب ما أفادت وكالة “أسوشييتد برس”.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن زعماء أوروبيون تحرك قوات روسية نحو مناطق يسيطر عليها الانفصاليون شرقي أوكرانيا، بعد اعتراف الرئيس فلاديمير بوتين باستقلالهم.

ونقلت “أسوشييتد برس” عن جون فاينر، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، قوله “نعتقد أن هذا بداية لغزو، غزو روسيا الأخير على أوكرانيا. الغزو هو غزو وهذا ما يجري الآن”.

وقال مسؤول أمريكي، فضل عدم الكشف عن هويته، إن البيت الأبيض قرر بدء الإشارة إلى تصرفات روسيا على أنها “غزو” بسبب الوضع على الأرض.