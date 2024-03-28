واشنطن تعرض مكافأة «10 ملايين دولار» مقابل معلومات عن قراصنة «بلاك كات»

عرضت واشنطن مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن مجموعة برامج الفدية المعروفة باسم “بلاك كات”.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: “اخترقت مجموعة خدمة برامج الفدية “بلاك كات” والمعروفة أيضا باسم “ألف في”، شبكات الكمبيوتر لقطاعات البنية التحتية الحيوية في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، كما اخترقت وحدة التكنولوجيا التابعة لمجموعة “يونايتد هيلث” وعطلت مدفوعات التأمين في أنحاء البلاد”.

وبحسب البيان، “تلعب وحدة التكنولوجيا التابعة لشركة يونايتد هيلث كير دورا أساسيا في معالجة المدفوعات من شركات التأمين إلى الشركات الطبية، وقد أدى الانقطاع الناجم عن الهجوم الإلكتروني في بعض الحالات إلى دفع المرضى والأطباء قيمة الخدمات الطبية”.

وكان القراصنة، قالوا في وقت سابق من هذا الشهر، إن “الشركة دفعت فدية قدرها 22 مليون دولار في محاولة لاستعادة أنظمتها”.

هذا وظهرت مجموعة “بلاك كات”، المعروفة أيضا باسم “آلف في- ALPHV”، في منتصف نوفمبر 2021، وهي مشهورة بشن هجمات متطورة على عشرات الشركات في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأوروبا، ويسرق المتسللون في هجمات برنامج الفدية البيانات ويهددون ضحاياهم بتسريب البيانات، وغالبا ما يبتزونهم مقابل دفع مبالغ بالعملة المشفرة.