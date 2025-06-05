واشنطن تعلن توقيف قيادي بارز بتنظيم «داعش» خلال عمليات في العراق وسوريا

أعلنت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية، الأربعاء، اعتقال “قيادي” بارز في تنظيم داعش خلال سلسلة عمليات نفذها الجيش الأميركي نهاية مايو في العراق وسوريا، ضمن جهود التحالف الدولي لمكافحة التنظيم المتشدد. وشملت العمليات ست تدخلات، خمسة منها في العراق وواحدة في سوريا، أسفرت عن مقتل عدة متشددين واعتقال شخصين من بينهم هذا القيادي، دون الكشف عن هويته.

وشارك في هذه العمليات شركاء الولايات المتحدة، وهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والجيش العراقي، اللذان يواصلان مواجهة خلايا داعش النشطة في المناطق الريفية والنائية في كلا البلدين، ورغم تراجع وتيرة الهجمات، لا تزال الخلايا المتشددة تستهدف بشكل خاص القوات الكردية في شمال شرق سوريا.

يذكر أن تنظيم داعش سيطر في 2014 على مساحات واسعة في سوريا والعراق، وأعلن إقامة “الخلافة الإسلامية”، لكن تحالفاً دولياً نجح في دحره من العراق عام 2017 ومن سوريا عام 2019. وفي ظل استمرار التهديدات، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال لقائه الأخير مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية، إلى دعم جهود منع عودة تنظيم داعش.

القيادة المركزية تدعم القوات الشريكة خلال عمليات هزيمة داعش في العراق وسوريا.

قامت قوات #القيادة_المركزية_الأمريكية_(#سنتكوم)، بدعم القوات الشريكة في العمليات في العراق وسوريا ، في الفترة بين 21 الي 27 مايوايــــار، وشن حملة مكثفة ومستمرة تستهدف هزيمة التنظيم الارهابي داعش.

قامت… pic.twitter.com/JR63OvNTq6 — U.S. Central Command (@CENTCOMArabic) June 5, 2025