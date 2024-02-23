واشنطن تفرض عقوبات جديدة على روسيا هي الأكبر منذ 2022

تواصل واشنطن فرض العقوبات على موسكو والتي بدأتها بشكل حثيث منذ بدء الحرب الأوكرانية في فبراير 2022.

وأعلنت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، فرض عقوبات جديدة على روسيا تستهدف أكثر من 500 كيان.

وقالت متحدثة باسم وزارة الخزانة الأميركية: ستكون هذه أكبر حزمة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، مؤكدة أن العقوبات ستتخذها كل من وزارتي الخزانة والخارجية.

وكانت وكيلة وزارة الخارجية الأميركية للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، صرحت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ستفرض “مئات ومئات ومئات” العقوبات على روسيا في حزمة جديدة بمناسبة الذكرى الثانية لحرب أوكرانيا.

وأضافت نولاند، أن بعض العقوبات ستستهدف المسؤولين عن وفاة زعيم المعارضة الروسي، نافالني، لكن معظمها سيطال الرئيس فلاديمير بوتين، مضيفة: مع مرور الوقت، سنكون قادرين على فرض المزيد من العقوبات.

وكان الاتحاد الأوروبي، وفق قبل أيام، على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد روسيا والتي طالت حوالي 200 شركة وفرد، دون أن تتضمن تدابير ضد صناعات جديدة، واصفا الحزمة بأنها |واحدة من أوسع العقوبات التي وافق عليها الاتحاد الأوروبي”.