واشنطن تفرض عقوبات جديدة على «كيانات» في السودان

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية “أوفاك”، فرض حزمة جديدة من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، استهدفت شركات هندية وسودانية، إلى جانب أفراد مرتبطين بها، على خلفية اتهامات تتعلق بتوريد واستخدام مادة الكلور في تصنيع أسلحة كيميائية داخل الحرب الدائرة في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن العقوبات طالت شركة الموانئ الهندسية المحدودة، وهي شركة مملوكة للحكومة السودانية، والتي سيطر عليها الجيش السوداني عقب الإطاحة بالحكومة المدنية الانتقالية، وتعمل في قطاع الإنشاءات والهندسة المدنية، وتُعد الجهة المستوردة لمادة الكلور التي استخدمت في تصنيع السلاح الكيميائي داخل العمليات العسكرية.

وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أن العقوبات شملت أيضًا شركة “SBL Energy Limited” الهندية المتخصصة في صناعة المتفجرات، إضافة إلى شركة “تارجت للأنشطة المتعددة المحدودة” التابعة لهيئة التصنيع الحربي التابعة للجيش السوداني، والتي استوردت المواد المستخدمة في التصنيع العسكري.

كما أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية طارق حسين محمد مدني، وهو ضابط في الجيش السوداني يعمل ضمن هيئة التصنيع الحربي، ويشغل منصب المدير العام لشركة تارجت، ويُعد الذراع اليمنى للفريق أول ميرغني إدريس، مدير الهيئة، إضافة إلى رجل الأعمال الهندي ألوك شودهاري، الرئيس التنفيذي للشركة الهندية المصدرة للمواد الكيميائية، والتي أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أنها صدّرت هذه المواد إلى السودان خلال عامي 2024 و2025.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة الأمريكية في يناير من العام الماضي عقوبات على قائد الجيش السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على خلفية اتهامات تتعلق باستخدام أسلحة كيميائية خلال الحرب.

وقال مسؤولان أمريكيان في تصريحات لصحيفة نيويورك تايمز إن معرفة برنامج الأسلحة الكيميائية في السودان كانت محصورة داخل دائرة ضيقة في الجيش السوداني، مضيفين: “من الواضح أن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان قد وافق على استخدام هذه الأسلحة”.

وفي مايو من العام الماضي، فرضت الحكومة الأمريكية عقوبات إضافية على سلطة بورتسودان، شملت تقييد الصادرات الأمريكية إلى السودان وفرض قيود على الاقتراض المالي، وذلك على خلفية استخدام السلاح الكيميائي في الحرب المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ 15 ابريل 2023، والتي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المدنيين داخل السودان وخارجه.

وفي بيان منفصل، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات إضافية استهدفت ثمانية أفراد وكيانات قالت إنها تعمل ضمن شبكات توريد وتجنيد أسهمت في إطالة أمد الحرب في السودان.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إن هذه الشبكات ساعدت في توسيع نطاق العمليات العسكرية ورفع حدتها، ما فاقم الأزمة الإنسانية في السودان، وأسهم في زعزعة الاستقرار الإقليمي وخلق بيئة مواتية لنشاط الجماعات المتطرفة.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزمة بدعم الجهود الرامية إلى تحقيق سلام دائم في السودان، مضيفًا أن الشبكات التي تستفيد ماليًا من الحرب تقوض فرص التوصل إلى هدنة إنسانية يحتاجها الشعب السوداني بشدة.

ودعت وزارة الخزانة الأمريكية الجيش السوداني وقوات الدعم السريع إلى الموافقة على هدنة إنسانية فورية غير مشروطة لمدة ثلاثة أشهر، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتهيئة الظروف لمفاوضات تفضي إلى وقف دائم لإطلاق النار، كما دعت جميع الأطراف الخارجية إلى وقف أي دعم مالي أو عسكري لأطراف النزاع.

وشملت العقوبات شركة “Target Multiactivities Company Ltd” التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية السودانية عبر مجموعة جياد الصناعية، والتي اتهمتها واشنطن باستيراد متفجرات ومعدات تُستخدم في تصنيع القنابل.

كما طالت العقوبات طارق حسين محمد مدني، إضافة إلى شركة “SBL Energy Limited” الهندية، ورئيسها التنفيذي ألوك شودهاري، وشركة “Ports Engineering Company Ltd” السودانية، التي قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها استوردت زيًا عسكريًا وأحزمة ذخيرة وصناديق أسلحة لصالح مؤسسات مرتبطة بالدولة السودانية منذ اندلاع الحرب.

وفي ملف آخر، شملت العقوبات ثلاثة أشخاص مرتبطين بشركة “Talent Bridge S.A” المسجلة في بنما، والتي اتهمتها واشنطن بالمساعدة في تجنيد عسكريين كولومبيين سابقين للقتال إلى جانب قوات الدعم السريع، وهم إنريكي دانييل بالاسيوس كوينتانيا، وجاك بيتر ديرمان غوزمان، وفريدي أليخاندرو لوبيز أوكامبو.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن جميع الأصول والممتلكات الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية للأفراد والكيانات المدرجة سيتم تجميدها، مع حظر كامل لأي تعاملات معهم، مع التحذير من فرض عقوبات مدنية وجنائية على أي جهة تخالف هذه الإجراءات.