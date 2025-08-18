واشنطن تنتفض.. ترامب يسيطر على الأمن والفوضى تملأ الشوارع

شهدت العاصمة الأمريكية واشنطن عطلة نهاية أسبوع متوترة بعد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض السيطرة الفدرالية على أجهزة الأمن في المدينة، في خطوة وُصفت بالاستبدادية وأثارت موجة من التظاهرات والاعتقالات.

وانطلقت شرارة المواجهة يوم الجمعة عقب إعلان المدعي العام للعاصمة، براين شوالب، رفع دعوى قضائية ضد الإدارة الأمريكية لوقف ما وصفه بـ”استيلاء ترامب” على شرطة العاصمة.

وأفضت القضية إلى تسوية مؤقتة أبقت قائدة الشرطة باميلا سميث مسؤولة عن نحو 3100 عنصر، فيما جُرّد المفوض الطارئ المعين فدرالياً، تيري كول، من الصلاحيات التنفيذية.

وفي الأثناء، تصاعدت حدة خطاب عمدة واشنطن موريل باوزر، التي وصفت الخطوة الرئاسية بأنها “دفع استبدادي”، مؤكدة أن نشر الشرطة الفدرالية ضد مواطنين أمريكيين “أمر غير أمريكي”.

وشهدت شوارع العاصمة تظاهرات تحت شعار “ترامب يجب أن يرحل”، رافقتها عمليات اعتقال واسعة تخطت 300 شخص، بينهم 135 مهاجراً غير موثق، بحسب أرقام البيت الأبيض، كما جرى تفكيك 44 مخيماً للمشردين من الأراضي الفدرالية.

ونشرت وسائل الإعلام المحلية مقاطع فيديو لقوات فدرالية مقنّعة تنفذ اعتقالات في الشوارع، من بينها حادثة توقيف سائق دراجة نارية من قبل عناصر يعتقد أنهم يتبعون لوكالة الهجرة والجمارك (ICE)، وهو ما أكدت شرطة العاصمة أنها لم تشارك فيه.

كما أثار اعتقال الناشطة أفيني إيفانز باستخدام رذاذ الفلفل موجة احتجاجات أمام قصر العدل في واشنطن، قبل أن يتم إطلاق سراحها لاحقاً.

وفي ظل الأزمة، أعلنت ولايات جمهورية مثل وست فرجينيا وكارولاينا الجنوبية عزمها إرسال 700 عنصر إضافي من الحرس الوطني لدعم 800 عنصر سبق نشرهم في العاصمة.

وفي رسالة إلى سكان واشنطن، أقرت العمدة باوزر بوجود “أزمة” غير مسبوقة، لكنها أشادت بروح التكاتف، مؤكدة أن العاصمة “ستُظهر للأمة ما يعنيه الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية حتى في أصعب الظروف”.

Happening Now: Protest against Trump military takeover at Dupont Circle in Washington DC. pic.twitter.com/tZNWzc8S93 — BreakThrough News (@BTnewsroom) August 16, 2025