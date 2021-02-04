واشنطن تنفي فرض مخرجات على ملتقى الحوار في جنيف

نفت الولايات المتحدة الأمريكية، أن تكون قد فرضت أي مخرجات على ملتقى الحوار السياسي الليبي.

جاء ذلك في تعليق السفارة الأمريكية لدى ليبيا على الاتهامات الموجهة إلى واشنطن بمحاولة فرض أجندة على ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف السويسرية.

وقال السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في تغريدة منشورة على حساب السفارة اليوم الخميس: “الافتراءات بأن الولايات المتحدة تحاول فرض نتيجة معينة على ملتقى الحوار السياسي الليبي تمثل تفكيرا قديما وإهانة للشعب الليبي الذي استودع آماله في هذه العملية”.

ويأتي ذلك تعليقا على تغريدة أخرى نشرها الباحث السياسي الليبي محمد الجارح حيث كتب أن مصر وتركيا بدعم قوي من الولايات المتحدة تحاول فرض اتفاقا على ملتقى الحوار الليبي يقضي بتشكيل حكومة جديدة برئاسة وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا الذي أعلن مؤخرا عن ترشحه لمنصب رئيس الوزراء.