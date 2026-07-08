واشنطن تهاجم الصين: توسّع «نووي» يثير قلق العالم

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها إزاء اختبار الصين إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات من غواصة في المحيط الهادئ، معتبرة أن الخطوة تعكس توسعًا سريعًا وغير شفاف في القدرات النووية الصينية، وسط تصاعد التنافس العسكري والاستراتيجي بين واشنطن وبكين.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان صحفي إن “التوسع النووي السريع وغير الشفاف الذي تقوم به بكين يشكل مصدر قلق كبير للمنطقة والعالم”، مشيرة إلى أن الاختبار يأتي في وقت تعمل فيه الولايات المتحدة “أكثر من أي وقت مضى لمنع الانتشار النووي”.

ودعت واشنطن الصين إلى الدخول في محادثات جادة بشأن الحد من الأسلحة، والالتزام بإشعار منتظم حول عمليات الإطلاق الصاروخية، بما يتوافق مع التزامات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار التزامها بالدفاع عن حلفائها وشركائها، مشددة على أهمية تعزيز الشفافية وتقليل المخاطر المرتبطة بالقدرات النووية والصاروخية.

في المقابل، دعت الصين الدول إلى تجنب ما وصفته بـ”المبالغة في التفسير”، مؤكدة أن الاختبار لا يمثل تهديدًا، وأنه يأتي ضمن برامج تدريبية روتينية.

وأوضحت بكين أن الصاروخ أُطلق وفق القانون الدولي، وأن التجربة استخدمت رأسًا حربيًا وهميًا، في إطار تدريبات تهدف إلى اختبار قدرات الجيش الصيني.

ويُعد هذا الاختبار الصاروخي الصيني في المحيط الهادئ ثاني تجربة مماثلة خلال عامين، وأول حادثة من هذا النوع منذ عام 1980، وفقًا لما أوردته مصادر إعلامية.

وأثارت التجربة انتقادات ومخاوف لدى عدد من الدول، حيث انضمت أستراليا ونيوزيلندا واليابان إلى الدعوات المطالبة بمزيد من الشفافية بشأن الأنشطة العسكرية الصينية.

وأعربت نيوزيلندا عن استيائها من إبلاغها بالاختبار قبل ساعات قليلة فقط من تنفيذه، مشيرة إلى أن إطلاق الصاروخ جرى في منطقة جنوب المحيط الهادئ الخالية من الأسلحة النووية.

وتُعد هذه المنطقة جزءًا من معاهدة أُنشئت عام 1986 لحظر الأسلحة النووية في جنوب المحيط الهادئ، فيما كانت الصين قد تعهدت عام 1987 بعدم إجراء اختبارات نووية فيها.

وقال وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز إن بلاده ترى أن الاختبار نُفذ رغم المخاوف التي عبرت عنها منذ فترة طويلة، موضحًا أن بكين أبلغت بلاده قبل ساعات فقط من تنفيذ العملية.

من جهتها، دعت اليابان الصين إلى “إعادة التفكير” في إجراء اختبارات مماثلة، معتبرة أن الأنشطة العسكرية الصينية وغياب الشفافية بشأنها يمثلان “قلقًا بالغًا”.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المنافسة بين الولايات المتحدة والصين حول النفوذ العسكري والاستراتيجي في منطقة المحيط الهادئ، مع استمرار الدعوات الدولية إلى تعزيز الشفافية والحد من مخاطر سباق التسلح.