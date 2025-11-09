واشنطن تهاجم BBC: «تحرير انتقائي» لخطاب ترامب واتهامات بنشر أخبار كاذبة

اتهمت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هيئة الإذاعة البريطانية BBC بـ”التضليل المتعمد” في عرض مقاطع من خطاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المتعلق باقتحام مبنى الكونغرس في السادس من يناير 2021.

وقالت ليفيت، في تصريحات لصحيفة التليجراف البريطانية، إن الهيئة قامت بـ”تحرير انتقائي ومتعمد” لخطاب ترامب في فيلم وثائقي بث ضمن برنامج بانوراما، معتبرةً أن BBC “تقدم أخباراً كاذبة تماماً” وتمثل “آلة دعاية يسارية” تُموَّل من أموال دافعي الضرائب البريطانيين.

وتأتي هذه الاتهامات في ظل تسريبات تشير إلى استعداد BBC لتقديم اعتذار رسمي عن طريقة تعديل الخطاب، حيث ذكرت التليجراف أن رئيس مجلس إدارة الهيئة سمير شاه سيبعث برسالة إلى لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان البريطاني للاعتذار عن “التعديل المضلل” للمقاطع.

كما يواجه مدير عام BBC تيم ديفي ضغوطاً متزايدة للمطالبة باستقالته، على خلفية هذه القضية، بالإضافة إلى اتهامات بالتحيز لصالح إسرائيل في تغطية الحرب على غزة، وقع عليها أكثر من 100 موظف في الهيئة وعدد من الشخصيات الإعلامية والأكاديمية البريطانية.