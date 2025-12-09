واشنطن تواصل تضييق الخناق على «الإخوان».. تحركات واسعة داخل الولايات

أعلنت ولاية فلوريدا تصنيف تنظيم الإخوان المسلمين ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية “كير” ضمن المنظمات الإرهابية الأجنبية، في خطوة تصاعدية داخل عدد من الولايات الأميركية تجاه هاتين الجهتين.

وقال حاكم فلوريدا رون ديسانتيس عبر منصة إكس إن وكالات الولاية مطالبة باتخاذ جميع الإجراءات التي تحول دون أي نشاط غير قانوني مرتبط بالإخوان أو “كير”، بما يشمل وقف الامتيازات والموارد عن أي جهة تقدم دعمًا ماديًا لهما.

ويأتي هذا التحرك بعد قرار من ولاية تكساس خلال الشهر الماضي بتصنيف الإخوان و”كير” ككيانات إرهابية عابرة للحدود، ضمن موجة قرارات محلية متزامنة مع توجهات الإدارة الفيدرالية في واشنطن.

واتخذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 24 نوفمبر 2025 خطوة رئيسية بإصدار أمر تنفيذي يوجّه بالبدء في إجراءات رسمية لتصنيف فروع محددة من الإخوان في مصر ولبنان والأردن كمنظمات إرهابية أجنبية.

ويُلزم الأمر وزارتي الخارجية والخزانة بالتعاون مع وزارة العدل وجهاز الاستخبارات الوطنية لإعداد تقرير خلال 30 يومًا يقيّم وضع هذه الفروع، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات تشمل تجميد الأصول وفرض عقوبات اقتصادية ومنع السفر خلال 45 يومًا لاحقة.

وتؤكد الإدارة الأميركية أن التصنيف يندرج ضمن سياسة تهدف إلى تقويض قدرات الإخوان خارج الولايات المتحدة والحد من شبكاتهم المالية والتنظيمية، التي ترى واشنطن أنها تشكل خطرًا على الأمن القومي.