واشنطن توافق على بيع نظام تحديث طائرات المراقبة للسعودية

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، إن وزارة الخارجية الأمريكية، وافقت على بيع محتمل لنظام تحديث طائرات المراقبة للمملكة العربية السعودية، مقابل ما يقدر بنحو 582 مليون دولار.

ونقلت “رويترز” عن البنتاغون تأكيده في بيان “أن المقاول الرئيسي لبيع نظام المراقبة التكتيكية المحمولة جوا ار.إي-3إيه والمعدات ذات الصلة سيكون شركة إل3 تكنولوجي”.

وكانت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأمريكية قد أعلنت في سبتمبر الماضي، “إخطار الكونغرس بموافقة وزارة الدفاع الأمريكية، على حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار”.