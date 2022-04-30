واشنطن تُؤكد استمرار دعمها لتحسين استقرار شركة الكهرباء في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة، استمرارها في دعم الشركة العامة للكهرباء لتحسين استقرارها.

وأفادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بأن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية قامت هذا الأسبوع بإطلاع الشركاء الدوليين والليبيين على الدعم الأمريكي لاستقرار شبكة الشركة العامة للكهرباء وتوقعات توليد الطاقة في صيف 2022.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال قلقة من أن الإغلاق المستمر للنفط قد يؤدي إلى مزيد من الانقطاعات المتكررة للكهرباء لفترات أطول من الوقت وارتفاع تكلفة توليد الكهرباء طوال فصل الصيف، لكنها تظل ملتزمة بمساعدة الشركة العامة للكهرباء على التخفيف من هذه المشاكل.

وأضافت السفارة: “يمكن أن يساعد إيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية غير الضرورية، وتحويل الاستخدام المكثف للكهرباء إلى خارج ساعات الذروة، كذلك ترشيد استخدام مكيفات الهواء، في تقليل إمكانية حدوث انقطاع للتيار الكهربائي وتمكين الشركة العامة للكهرباء من اقتصاد الوقود نظرا للقيود الناجمة عن إغلاق حقول النفط”.