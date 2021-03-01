واشنطن تُؤكد التزام الحكومة السعودية واليمنية بإيجاد حل للأزمة باليمن

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم الاثنين، أن حكومتي السعودية واليمن ملتزمتان وحريصتان على إيجاد حل للأزمة باليمن.

ونقلت وكالة “رويترز” عن الوزير قوله، في حديثه بعد زيارة قام بها إلى المنطقة مبعوثه إلى اليمن تيم ليندركينغ، إن “السعودية والحكومة اليمنية ملتزمتان ومتحمستان لإيجاد طريقة لإنهاء الأزمة اليمنية”.

وأضاف مخاطبا جماعة “أنصار الله” الحوثيين، إن “أول خطوة ضرورية نحو حل الأزمة في اليمن هي وقف الهجوم على مأرب”.

يأتي ذلك في حين، اعتبر الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن أوك لوتسما، أن استمرار الحرب في هذا البلد “سيحوله إلى دولة غير قابلة للحياة، وستكون إعادة بنائه صعبة للغاية”.

وقال لوتسما في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية إن “عوامل التنمية تبخرت على مدار الحرب، وأصبح اليمن يشهد أسوأ أزمة تنموية في العالم”.

وأضاف: “لقد خسر اليمن أكثر من عقدين من التقدم التنموي، وهو بالتأكيد أحد أفقر دول العالم، إن لم يكن أفقرها في الوقت الحالي بالنظر إلى مؤشرات التنمية السلبية التي نراها”.

وحذّر المسؤول الأممي من أنه “إذا تواصل الأمر على هذا المنوال، فسيكون من الصعب للغاية إعادة بناء اليمن كدولة، وإذا تم تدمير المزيد من عوامل التنمية وأصبح الناس أكثر فقرا، فسيصبح اليمن دولة غير قابلة للحياة تقريبا”.