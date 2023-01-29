واشنطن تُؤكد الحاجة لحكومة واضحة وشرعية في ليبيا

شدّد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، على الحاجة لحكومة واضحة وشرعية تمثل الشعب الليبي تأتي عبر الاستحقاق الديمقراطي.

وفي مقابلة مع مقابلة مع قناة “العربية” بمقر السفارة الأميركية في العاصمة المصرية القاهرة، أكد الوزير الأمريكي أن الحفاظ على وحدة ليبيا لن يتحقق إلا بالانتخابات التي تعبر عن الشعب.

وأضاف بلينكن أن الولايات المتحدة تدعم في الوقت الراهن الحاجة إلى التوجه نحو الانتخابات بحيث تكون هناك حكومة شرعية وواضحة تعكس طموحات الشعب الليبي.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الانتخابات هي ما يريده الشعب الليبي وكذلك الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي الذي سيتوجه لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، معتبرًا أن “هذه النتيجة مهمة بحيث نجد الوحدة داخل البلاد”.

ووصل بلينكن مساء اليوم إلى القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري وكبار المسؤولين المصريين، لبحث عدد من الملفات المشتركة بين البلدين وفي مقدمتها تطورات الأزمة في ليبيا وحشد الدعم للعملية الانتخابية، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الأميركية.