واشنطن تُؤكد دعمها الكامل للمبعوث الأممي إلى ليبيا

أكدت الولايات المتحدة، دعمها الكامل لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم لدى ليبيا عبد الله باتيلي، للدفع نحو استقرار البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع باتيلي مع ممثلة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد ومساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف ومبعوث واشنطن وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ونقلت السفارة الأمريكية لدى ليبيا في تغريدة على تويتر عن نورلاند قوله: “أقدر فرصة تقديم دعم الولايات المتحدة الكامل للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي أثناء توليه مهامه المهمة”.

من جانبها قالت غرينفيلد: “إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي عبد الله باتيلي أثناء توليه ولايته لدفع العملية السياسية والاستقرار في ليبيا “.

وأضافت: “كررت أنا ومساعدة وزير الخارجية ليف والمبعوث الخاص نورلاند دعم الولايات المتحدة الكامل لعمل البعثة الأممية في ليبيا”.

وكان باتيلي قد بدأ أول لقاءاته الرسمية، الأربعاء الماضي، مع بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ومندوب ليبيا الدائم في الأمم المتحدة طاهر السني في نيويورك الذي رحب به كأول مبعوث أفريقي لليبيا.

وفي وقت سابق، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن مباشرة عبد الله باتيلي، من جمهورية السنغال، مهامه رسميًا كممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ورئيساً للبعثة اعتبارًا من يوم 25 سبتمبر، وتماشياً مع قرار مجلس الأمن 2629 (2022).

وأفادت البعثة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن باتيلي سيعمل من ليبيا، وبدعم من ريزدون زينينغا كنائب الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، وجورجيت غانيو كنائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية.

وسيبدأ الممثل الخاص للأمين العام بإجراء سلسلة من الاجتماعات مع كبار مسؤولي الأمم المتحدة وممثلي الدول الأعضاء في نيويورك، قبل وصوله إلى ليبيا في أوائل شهر أكتوبر القادم.