واشنطن تُؤكد دعمها لإنجاح المصالحة الوطنية في ليبيا

استقبل النائبان بالمجلس الرئاسي موسى الكوني وعبد الله اللافي، مساء اليوم الثلاثاء، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

ووفقاً للمكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فإن اللقاء يأتي لبحث مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

وتم خلال اللقاء استعراض تفاصيل مبادرة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي المتعلقة بالحوار بين الأطراف الرئيسية المشاركة في العملية السياسية، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية، وإعادة إعمار مدبنة درنة، والأوضاع في مدن الجنوب وحماية الحدود، إضافة إلى قضايا محلية ودولية أخرى.

وأكد النائبان على أهمية تضافر الجهود لإنجاح العملية السياسية، تمهيداً لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، التي يتطلع إليها الشعب الليبي.

من جهته أشاد المبعوث الأمريكي بالدور الذي يقوم به المجلس الرئاسي مجتمعا لدعم الجهود المبذولة لمعالجة الانسداد السياسي، وملف المصالحة الوطنية، المدعوم من الاتحاد الأفريقي مبدياً دعم بلاده الكامل لإنجاح المصالحة تمهيداً لإعادة الاستقرار والسلام إلى ليبيا.