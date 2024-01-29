واشنطن تُؤكد دعمها لتعزيز التحسينات لقطاع الصحة في ليبيا

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها لتعزيز التحسينات المستدامة والمستمرة للأنظمة والرعاية الصحية في ليبيا.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال مشاركته في المناقشة الافتراضية التي نظمتها غرفة الغرفة التجارية الأمريكية لليبية مع مسؤولي وزارة الصحة الذين يزورون الولايات المتحدة للاجتماع مع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات في (نيويورك، لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة).

وقال نورلاند: “نحن نرحب بزيارتهم و ندعم الجهود الرامية إلى تعزيز التحسينات المستدامة والمستمرة للأنظمة الصحية و الرعاية الصحية في ليبيا وحول العالم”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "شكرًا لمديرة الغرفة التجارية الأمريكية الليبية ديبي هيرست على استضافة المناقشة الافتراضية اليوم مع مسؤولي وزارة الصحة 🇱🇾 الذين يزورون الولايات المتحدة للاجتماع مع مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات في نيويورك، لوس أنجلوس، وواشنطن العاصمة. نحن نرحب… pic.twitter.com/7oYeDp67ju — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) January 29, 2024