واشنطن تُؤكد دعمها لجهود المبعوث الأممي

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمقر مجلس النواب في مدينة بنغازي، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، رفقة القائم بالأعمال بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية ليزلي أوردمان.

وبحسب ما أفاد المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فقد تناول اللقاء تطورات الأوضاع في ليبيا لا سيما سُبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وأكد عقيلة صالح على وفاء مجلس النواب بكافة التشريعات اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من خلال التعديل الدستوري الثالث عشر وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أكد رئيس مجلس النواب على استعداد المجلس لتعديل اللازم لهذه القوانين إذا ما اقتضت الحاجة لذلك، مؤكداً عدم وجود أي عائق لإجراء الانتخابات من جانب التشريعات اللازمة لإجراءها؟

وشدد عقيلة صالح على ضرورة وجود حكومة موحدة في كافة أنحاء البلاد لتنظيم الانتخابات بالإضافة إلى جاهزية المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات لإجراء هذا الاستحقاق الوطني.

بدوره أكد نورلاند لرئيس مجلس النواب دعم الولايات المتحدة لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مع القادة الليبيين لوضع اللمسات الأخيرة على أساس لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام.