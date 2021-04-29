واشنطن تُؤكد دعمها للانتخابات في ليبيا وانسحاب القوات الأجنبية

جددت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفيرها لدى ليبيا، دعمها للانتخابات القادمة في ليبيا ورحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب.

وجاء هذا التأكيد الأمريكي خلال اجتماع السفير ريتشارد نورلاند، والقائم بالأعمال براين أغلير، مع المبعوث الخاص لفرنسا إلى ليبيا بول سولير.

ونقلت السفارة الأمريكية في تغريدة على تويتر عن السفير نورلاندوالقائم بالأعمال أغلير تأكيدهم، على دعم الولايات المتحدة للانتخابات القادمة في ليبيا ورحيل القوات العسكرية والمقاتلين الأجانب.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن انضمامها، إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الأخرى في مجموعة P3+2 للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر، والانسحاب السريع للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من ليبيا، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

تنضم الولايات المتحدة إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والأطراف الأخرى في مجموعة P3+2 للتأكيد على أهمية إجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر والانسحاب السريع للمرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من #ليبيا، وفقًا لاتفاقية وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة. https://t.co/XzAB1oetqV — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) April 28, 2021