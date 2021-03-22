واشنطن تُؤكد ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على “ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا”.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم الاثنين، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

وأضاف البيان أن الدبيبة وبلينكن شددا على الحاجة إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجراءات أخرى لإنهاء الصراع الليبي.

كما أكد الطرفان على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف السويسرية في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك إخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا دون تأخير.

وقال الوزير الأمريكي إن بلاده مصرة على إنهاء الصراع في ليبيا من خلال عملية سياسية شاملة، وضمان الوصول إلى انتخابات في نهاية العام الجاري.