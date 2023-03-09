واشنطن تُؤكد ضرورة دعم جهود إجراء الانتخابات

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اليوم الخميس، بمقر المجلس في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان.

واستعرض اللقاء إحاطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي أمام جلسة مجلس الأمن، والتوافق الأخير بين مجلسي الدولة والنواب على التعديل الدستوري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس.

وشدّد المشري على الخطوات الداعمة لإنجاز الانتخابات وفق قوانين سليمة، وأهمية المسارات المعززة للاستقرار.

من جانبه أعرب نورلاند عن تقديره لعمل المجلس الأعلى للدولة على القاعدة الدستورية، مؤكداً على حاجة كل المؤسسات الليبية، بما فيها المجلس الأعلى للدولة، لتكثيف الجهود في دعم خارطة طريق الانتخابات.