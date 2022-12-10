واشنطن تُؤكد على حماية حقوق الليبيين

أكدت الولايات المتحدة، اليوم السبت، دعمها في أن تكون ليبيا ذات سيادة ومستقرة وموحدة وآمنة وخالية من التدخل الأجنبي.

وفي تغريدة عبر حسابها على تويتر بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا على ضرورة أن تكون لليبيا حكومة منتخبة ديمقراطيًا تدعم حقوق الإنسان والتنمية، وقادرة على مكافحة الإرهاب داخل حدودها.

وأضافت السفارة: “نعتقد أنّ حماية حقوق الليبيين في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلاً عن حقوق الإنسان الأساسية الأخرى، هي أساس ضروري لبلد أكثر ازدهارًا وسلاما”.