واشنطن تُؤكد مواصلة دعمها لأوكرانيا في الدفاع عن نفسها

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي، إن بلاده ستواصل مساعدة أوكرانيا، من خلال المساعدة التي وصفها بالمميتة وغير الفتاكة.

ونقلت وكالة “سبوتنيك” عن كيربي قوله: “سنواصل أيضًا مساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها بشكل أفضل من خلال المساعدة المميتة وغير الفتاكة”.

وأضاف المسؤول الأمريكي: “لقد قلنا منذ فترة طويلة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يواصل إضافة خياراته وقدراته، وكنا نتحلى بالشفافية بالقدر نفسه بشأن بعض التحركات التي نعتقد أنه ينوي القيام بها لتبرير نوع من العمل العسكري”.

في غضون ذلك، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو” ينس ستولتنبرغ، اليوم الاثنين، إن الحلف يدرس زيادة قواته في الشرق على أساس طويل الأمد.

وأكد ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مشترك في بروكسل مع الرئيس البولندي أندريه دودا، أن “الناتو عزز وجوده شرقي أوروبا منذ عدة أسابيع ويستمر ذلك حتى 2024، كما رفع استعداده للانتشار السريع لأكثر من 40 ألف عسكري في حالة التصعيد”.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو: “إذا أرادت روسيا تخفيض عدد قوات الناتو في المنطقة، فعليها أن تسحب قواتها من دونباس”.

وفيما يتعلق بالحوار مع روسيا، قال الأمين العام للناتو: “أصبح الحوار مع روسيا الآن أكثر أهمية من أي وقت مضى لإيجاد حل سياسي.. لقد أكدت اليوم من جديد دعوتي إلى روسيا للقاء أعضاء الناتو داخل مجلس روسيا والناتو”.