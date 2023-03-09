واشنطن تُؤكد مواصلة دعمها لمفوضية الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، بديوان المفوضية في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والوفد المرافق له، بحضور عضويّ مجلس المفوضية عبدالحكيم الشعاب، ورباب حلب.

وبحث اللقاء آخر مستجدات مسار العملية الانتخابية، كما استعرض سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة.

وخلال الزيارة التي تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة للعملية الانتخابية في ليبيا، أكد نورلاند أن دعم بلاده لجهود المفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، بحسب ما نقل الموقع الرسمي للمفوضية.