واشنطن تُؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الليبي لبناء سلام وأمن دائمين

رحبت وزارة الخارجية الأمريكية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتونى بلينكن، في بيان صحفي الخميس،”إن هذا يمثل تطورا مهما على مسار تنفيذ خارطة الطريق التي اعتمدها ملتقي الحوار السياسي من أجل تشكيل حكومة فعالة لـ الوحدة الوطنية..

وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية: “نشجع القيادة الجديدة، على اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة يوم 24 ديسمبر المقبل باعتبار ذلك خطوة أساسية نحو التوصل لحل سياسي يُنهي صراعا استمر عقدا من الزمن.

ونوه الوزير إلى أن بلاده تدعو جميع الأطراف للحفاظ على هذا التطور الإيجابي ودعم التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا، واستعادة احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة، وإنهاء التدخل الأجنبي بما في ذلك الإجلاء الفوري للقوات الأجنبية والمرتزقة.

كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي في سعيه لبناء سلام وأمن دائمين.