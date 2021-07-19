واشنطن تُجدد التأكيد على مستقبل سلمي لجميع الليبيين

عين ليبيا | نُشر: الإثنين، 19 يوليو 2021 - 20:03 نُشر: الإثنين، 19 يوليو 2021 - 20:03
ليبيا
رويترز
الولايات المتحدة تُجدد التزامها بمستقبل سلمي لجميع الليبيين

جددت الولايات المتحدة الأمريكية عبر سفارتها لدى ليبيا، التزامها بمستقبل سلمي لجميع الليبيين.

جاء ذلك في تهنئة بعيد الأضحى المُبارك، نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على تويتر.

وقالت السفارة: “نرسل أحر تحياتنا إلى جميع من يحتفلون بعيد الأضحى في ليبيا والولايات المتحدة وجميع أنحاء العالم، ونعيد تأكيد التزام الولايات المتحدة بمستقبل سلمي لجميع الليبيين”.

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