واشنطن تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأجرى بلينكن مع المبعوث الأممي مناقشات وصفها بالمثمرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأثنى الوزير الأمريكي على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023.

وأضاف بلينكن: “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته”.