واشنطن تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

وأجرى بلينكن مع المبعوث الأممي مناقشات وصفها بالمثمرة حول تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأثنى الوزير الأمريكي على عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتعزيز الإجماع بين الليبيين وتمكين الانتخابات في العام 2023.

وأضاف بلينكن: “تقف الولايات المتحدة بحزم إلى جانب الشعب الليبي في مطالبته باختيار قادته”.

Productive discussion with @Bathily_UNSMIL at the @UN. I commended the work of @UNSMILibya to promote consensus among Libyans to enable elections in 2023. The United States stands firmly with the Libyan people in their demand to finally choose their own leaders. pic.twitter.com/yRZGXZznJO

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) February 24, 2023