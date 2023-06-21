واشنطن تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات الليبية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بالعاصمة طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند رفقة القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا ليزلي أوردمان.

وبحث الدبيبة مع المبعوث الأمريكي ملف إجراء الانتخابات في أقرب إطار زمني، مؤكدا حرص الحكومة على إنجاح الانتخابات المرتقبة وسط جو عام من الاستقرار الأمني، ووفق قوانين انتخابية عادلة.

من جانبه، أكد نورلاند دعم بلاده للجهود المبذولة من أجل إجراء انتخابات وطنية، مشيرا إلى أهمية المضي نحو إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

هذا وناقش الطرفان، ملف الإنفاق الحكومي، وفق مؤشراته خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث نوه الدبيبة إلى ضرورة استمرار التوزيع العادل للإنفاق على جميع المواطنين، مؤكدا أن ما يزيد عن 80% من الإنفاق يتم توجيهه بشكل مباشر ومتساوٍ إلى جميع المواطنين من مختلف مناطق البلاد.