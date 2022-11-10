واشنطن تُجدد دعمها لإجراء الانتخابات في ليبيا

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، بمقر المفوضية في طرابلس، المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، بحضور أعضاء مجلس المفوضية.

ويأتي هذا اللقاء في إطار دعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية، كما بحث اللقاء آخر مستجدات العملية الانتخابية، بحسب ما أفاد الموقع الرسمي للمفوضية.

وأثنى المبعوث الأمريكي على المستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية مثمناً في ذات الوقت الجهود التي اضطلعت بها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة، مؤكداً استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري وصولاً لإنجاز انتخابات حرةً نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله، وفق قوله.

وقال سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، إنه قد أمضى الثلاثة أيام التي وجد فيها بليبيا في الاتصال والاجتماع بالجهات المعنية بالأزمة الليبية وذلك للعمل من أجل حلحلة الآزمة والوصول إلى “حل يرضي الشعب الليبي الذي سئم ما يعانيه منذ عقد من السنوات، وخاصة من عدم إجراء الانتخابات في الــ24 من ديسمبر 2021 الماضي، وما نجم عن ذلك من إحباطات، وإننا كولايات متحدة ملتزمون تجاه أمن الشعب الليبي وندعم التحقيقات في الجرائم وقضايا الفساد”.

وأضاف نورلاند في المؤتمر الصحفي الذي عقده بالمركز الإعلامي بمقر المفوضية العليا للانتخابات، إنه التقى بكل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النوّاب فتحي باشاغا، ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، واللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ومع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي.

وتابع: “أطلعتهم على أننا نشارك الشعب الليبي في إحباطاته الناجمة عن عدم إجراء الانتخابات وفق أسس دستورية والتي كان من شأن نتائج إجرائها الإيجابية، وأن تنهي الأزمة القائمة، وتشكيل حكومة موحدة، والاستجابة لارادة الشعب ورغبته في مغادرة أية قوة أجنبية للأراضي الليبية”.

وجدد السفير نورلاند الحديث عن إمكانية عودة السفارة الأمريكية إلى طرابلس حيث تتخذ الترتيبات الآن من أجل إعادة تقديم خدماتها للمواطنين الليبيين، وذلك بافتتاح قنصليات في مدن أخرى غير العاصمة طرابلس.