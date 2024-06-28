واشنطن تُجدد دعمها لتوحيد الجيش الليبي

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها بشكل كامل للحلول التي يقودها الليبيون لتوحيد الجيش الليبي وضمان السيادة الليبية.

جاء ذلك في تغريدة للسفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس” بشأن لقاء كل من قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال مايكل لانغلي و رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون، مع رئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد والفريق أول عبد الرزاق الناظوري، في مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2024 في عاصمة بوتسوانا غابورون.

كما جددت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة وليبيا بالتعاون مع ضباط عسكريين ليبيين محترفين في جميع المناطق لبناء ليبيا مستقرة وموحدة للشعب الليبي.

سُرَّ كل من قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا الجنرال لانغلي و رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال براون بلقاء الفريق أول ركن الحداد والفريق أول الناظوري في مؤتمر رؤساء الدفاع الأفارقة 2024 في غابورون، بوتسوانا. تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل الحلول التي يقودها… pic.twitter.com/6MURSApQYa — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) June 28, 2024

وشارك كل من الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق أول عبدالرازق الناظوري، والوفد المرافق لهما، في فعاليات مؤتمر وزراء الدفاع ورؤساء الأركان لجيوش دول قارة أفريقيا والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، في مؤتمر عسكري بغابورون عاصمة بوتسوانا.

ونوقش خلال الاجتماع عدد من المواضيع التي تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار، وكذلك أساليب وطرق حماية الموارد، ومعالجة التحديات الأمنية الملحة في القارة الأفريقية، وتبادل المعلومات وتشجيع الشراكات والتعاون فيما يتعلق بالتهديدات والتحديات الأمنية المشتركة، لتكون أفريقيا أكثر سلامًا وأمانًا.

بوتسوانا 24-27 يونيو 2024م. شارك كل من الفريق أول ركن "محمد الحداد"، والفريق أول "عبدالرازق الناظوري"، والوفد المرافق… تم النشر بواسطة ‏رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي‏ في الأربعاء، ٢٦ يونيو ٢٠٢٤