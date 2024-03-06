واشنطن تُجدد دعمها لجهود المبعوث الأممي في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

جاء ذلك على لسان المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية دلى ليبيا جيرمي برنت، خلال لقائهما مع المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على منصة “إكس” عن نورلاند قوله: “عبرت أنا والقائم بالأعمال برنت في معرض لقائنا اليوم في طرابلس مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة باتيلي عن دعم الولايات المتحدة لجهوده القائمة لدفع العملية السياسية.”

وأضاف المبعوث الأمريكي: “النقاش القائم حول مشاكل الميزانية وانخفاض قيمة الدينار يؤكد على الحاجة الى التنازلات والى حوكمة موحدة”.

ودعا نورلاند وبرنت كل الفاعلين المؤسساتيين إلى المشاركة في حوار لحل العوائق المتبقية التي تقف أمام مسار موثوق نحو الانتخابات.