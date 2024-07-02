واشنطن تُجدد دعمها لجهود الوساطة الأممية في ليبيا

جددت الولايات المتحدة الأمريكية دعمها الكامل لجهود الوساطة التي تقوم بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جيريمي برنت، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم ليبيا ستيفاني خوري، بمقر البعثة الأممية في طرابلس.

وناقش اللقاء الذي عُقِد بمقر البعثة الأممية في طرابلس، سُبل دعم الانتخابات البلدية المقبلة.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على منصة “إكس” عن برنت قوله: “نحن نشجع جميع أصحاب المصلحة على المشاركة بشكل بناء في العملية السياسية من أجل التغلب على انقسامات ليبيا وصياغة خارطة طريق ذات مصداقية لإجراء انتخابات وطنية وحكم موحد”.

القائم بالأعمال برنت: "أثمن كثيرا لقائي اليوم في #طرابلس مع القائمة بأعمال رئيس بعثة @UNSMILibya ستيفاني خوري. تدعم الولايات المتحدة بشكل كامل جهود البعثة الأممية للوساطة في #ليبيا. نشجع جميع الأطراف المعنية على التفاعل البناء مع العملية السياسية لتجاوز انقسامات #ليبيا ورسم خارطة… pic.twitter.com/5kMsfxq60J — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) July 2, 2024