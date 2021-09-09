انتخابات ليبيا

واشنطن تُجدد دعمها للحكومة في تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الخميس، 9 سبتمبر 2021 - 19:45 | آخر تحديث: 9 سبتمبر 2021 - 19:52 نُشر: الخميس، 9 سبتمبر 2021 - 19:45
ليبيا
واشنطن تُجدد دعمها للحكومة في تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات
الخارجية الأمريكية

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة تونس.

وأفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، بأن اللقاء يأتي لمناقشة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.

وجدد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ​​في ليبيا، وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.

آخر تحديث: 9 سبتمبر 2021 - 19:52
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