واشنطن تُجدد دعمها للحكومة في تحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات

التقى سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة تونس.

وأفادت السفارة الأمريكية عبر حسابها على تويتر، بأن اللقاء يأتي لمناقشة أهمية وضع أساس قانوني لانتخابات 24 ديسمبر، والتطورات الحالية الأخرى في ليبيا.

وجدد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني ​​في ليبيا، وتمهيد الطريق للانتخابات كما هو مقرر وفقًا لخارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي.