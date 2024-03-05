واشنطن تُجدد دعمها للمفوضية الوطنية للانتخابات

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم الحكومة الأمريكية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنظيم الانتخابات البلدية وتمكين كل الليبيين من تبليغ أصواتهم فيها، واصفا هذه الانتخابات بأنها ذات أهمية هائلة.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المبعوث الخاص نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت عبرا عن امتنانها للقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الثلاثاء، للتناقش حول الانتخابات البلدية في ليبيا.

وقال نورلاند: “أحث جميع القادة الليبيين على ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن والوصول إلى التوافق السياسي الضروري لضمان نجاح الانتخابات الوطنية”.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "القائم بالأعمال برنت وأنا ممتنان للقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الدكتور السايح اليوم للتناقش حول الانتخابات البلدية في #ليبيا. تدعم الحكومة الأمريكية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لكي… pic.twitter.com/kjRL2mvFWn — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) March 5, 2024