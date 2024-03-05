واشنطن تُجدد دعمها للمفوضية الوطنية للانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الثلاثاء، 5 مارس 2024 - 21:01 نُشر: الثلاثاء، 5 مارس 2024 - 21:01
ليبيا
السفارة الأمريكية
"نورلاند" يؤكد دعم بلاده لإجراء الانتخابات البلدية

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند، دعم الحكومة الأمريكية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لتنظيم الانتخابات البلدية وتمكين كل الليبيين من تبليغ أصواتهم فيها، واصفا هذه الانتخابات بأنها ذات أهمية هائلة.

وذكرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المبعوث الخاص نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأمريكية جيرمي برنت عبرا عن امتنانها للقاء رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، اليوم الثلاثاء، للتناقش حول الانتخابات البلدية في ليبيا.

وقال نورلاند: “أحث جميع القادة الليبيين على ضمان إجراء الانتخابات البلدية في أسرع وقت ممكن والوصول إلى التوافق السياسي الضروري لضمان نجاح الانتخابات الوطنية”.

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً