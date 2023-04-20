واشنطن تُجدد دعمها لمبادرة المبعوث الأممي

جدد المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده الكامل للمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، الذي يستمر في الانخراط بشكل كامل مع القادة الليبيين والجهات الدولية المهتمة لوضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات في موعدها في ليبيا.

وقال نولاند عبر تغريدة السفارة الأمريكية على تويتر، إن الوساطة الأممية المقترنة بإرادة سياسية قوية وصادقة من قبل القادة الليبيين هي مفتاح وضع أساس للانتخابات ,داعيا القادة الليبيين إلى احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب قادته.

وفي سياقٍ ذي صلة، أكدت وزارة الخارجية الأمريكية دعمها لجهود الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باثيلي للتوصل إلى توافق الآراء السياسي اللازم كي يتمكّن الليبيون من إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

وقالت الوزارة في بيان: “قد حان الوقت لقادة ليبيا لإظهار التقدم المحرز وإبداء استعدادهم لوضع مصالح أمتهم فوق مصالحهم.

وكان المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، قد دعا في جلسة مجلس الأمن الدولي حول ليبيا، الثلاثاء، القادة السياسيين إلى الإسراع في عمل لجنة 6+6 لإجراء الانتخابات في أقرب وقت والخروج ببرنامج عمل محدد الزمن.