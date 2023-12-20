واشنطن تُجدد دعمها لمفوضية الانتخابات

عين ليبيا | نُشر: الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:56 | آخر تحديث: 20 ديسمبر 2023 - 20:06 نُشر: الأربعاء، 20 ديسمبر 2023 - 19:56
ليبيا
رئيس مفوضية الانتخابات يستقبل المبعوث الأمريكي

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

وأفادت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الانتخابي في ليبيا.

وبحث اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لإنجاح الاستحقاقات المرتقبة.

وأكد السفير نورلاند على دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية، موضحاً أن دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي معرباً عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية.

آخر تحديث: 20 ديسمبر 2023 - 20:06
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