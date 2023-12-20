واشنطن تُجدد دعمها لمفوضية الانتخابات

استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الأربعاء، بديوان المفوضية في طرابلس، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

وأفادت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الانتخابي في ليبيا.

وبحث اللقاء سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لإنجاح الاستحقاقات المرتقبة.

وأكد السفير نورلاند على دعم الولايات المتحدة لجهود المفوضية، موضحاً أن دعم بلاده الفني والاستشاري للمفوضية مستمر لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي معرباً عن تقديره للجهود التي اضطلعت بها المفوضية في التعامل مع التحضير لانتخاب المجالس البلدية.

المبعوث الخاص السفير نورلاند: "كان لنا لقاء إيجابي اليوم في #طرابلس مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الدكتور السايح. قمنا أنا والقائم بالأعمال في السفارة الأمريكية برنت بالإشادة بالتحضيرات الجارية لانتخابات المجالس البلدية التي تقوم بها المفوضية وتناقشنا فيما يلزم من أجل خارطة… pic.twitter.com/6DIBa1UCvP — U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) December 20, 2023