واشنطن تُجدد دعمها لمفوضية الانتخابات

جددت الولايات المتحدة الأمريكية، دعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

جاء ذلك خلال لقاء سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مجلس مفوضية الانتخابات عماد السايح.

وأشار السفير خلال اللقاء، إلى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين، وفق قوله.

وأضاف نورلاند: “نحن متشجعون لرؤية أنّ الليبيين حريصون على التصويت ودفع كافة البلاد -في الجنوب والشرق والغرب- لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار”.