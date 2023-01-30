واشنطن تُحذّر الإمارات من فرض عقوبات إلى التفت على العقوبات المفروضة على فاغنر

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن وكيلها لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية براين نيلسون سيُجري جولة بمنطقة الشرق الأوسط.

وذكرت الوزارة أنّ الهدف من زيارة وكيلها هو تحذير دول وشركات من احتمالية فقدانها القدرة على دخول أسواق دول مجموعة السبع في حال تعاملت مع كيانات تخضع للقيود الأمريكية.

وأكدت الوزارة أنّ نيلسون سيقوم بزيارة لدولة الإمارات للقاء مسؤولين حكوميّين وممثلي شركات ومؤسّسات مالية، وسيثير أثناء وجوده هناك مسألة ضعف الامتثال للعقوبات وإعادة التأكيد على أنّ واشنطن ستستمرّ في تطبيق عقوباتها بصرامة.

وكانت واشنطن قد فرضت الخميس الماضي مجموعة من العقوبات على شركة كراتول للطيران ومقرّها الإمارات بسبب دعمها لمرتزقة فاغنر الرّوسية والتي تنقل المرتزقة بين ليبيـا وأفريقيا الوسطى ومالي.